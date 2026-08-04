Стало известно, какую недвижимость оставил в Москве иноагент Слепаков

46-летний российский комик Семен Слепаков*, который после начала специальной военной операции (СВО) переехал в Израиль и был признан в России иностранным агентом, сохранил в Москве внушительную недвижимость. Речь идет о квартире в Ломоносовском районе, на улице Крупской, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В 2012 году Слепаков приобрел первую квартиру площадью 93 кв. м. В 2018 году он стал владельцем второй квартиры — 65 «квадратов», расположенной буквально через стенку. Позже он объединил их в единое пространство общей площадью 158 «квадратов».

Дом находится в шаговой доступности от МГУ и нескольких парков, а стоимость одного квадратного метра в этом районе достигает ₽500 тысяч. Таким образом, совокупная цена недвижимости может исчисляться сотнями миллионов.

Интересно, что обе квартиры оформлены на родителей комика — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых. В настоящее время в квартире живет подруга семьи, которая следит за порядком и оплачивает коммунальные услуги. Родители Слепакова регулярно приезжают в Москву, и, по данным СМИ, мать артиста в 2023–2024 годах потратила в ЦУМе более ₽500 тысяч.

Судьба самой роскошной квартиры Слепакова сложилась иначе. У него была квартира в элитном ЖК Park Residence в центре Москвы стоимостью ₽295 млн. Однако после переезда в Израиль комик ее продал.

Тем не менее на банковских вкладах у Слепакова хранится ₽25,7 млн, которые за три года принесли почти ₽2 млн в виде процентов.

Ранее сообщалось, что певица Земфира* продала последний объект недвижимости в России.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.