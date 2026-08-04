Огромные оранжевые слизни захватывают дачи Подмосковья: агроном рассказал, как спасти урожай от прожорливых пришельцев

В нынешнем сезоне владельцы загородных участков в Московской области все чаще бьют тревогу: на их грядках появились незваные гости необычного вида. Речь идет о крупных оранжево-коричневых моллюсках, размер которых достигает 10–15 сантиметров. Это испанские слизни, или Arion vulgaris, — чужеродный вид, который за последние годы стремительно расселился по европейской части России. Основную опасность этих существ подчеркивает их феноменальный аппетит. Одна особь за сутки поглощает растительной массы в 30-40 раз больше собственного веса. Под удар попадают капуста, томаты, огурцы, клубника, декоративные цветы и даже молодая поросль деревьев. О способах противостояния этому вредителю REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Портрет вредителя: откуда он взялся и почему его так много

Испанский слизень — это брюхоногий моллюск без внешней раковины, напоминающий крупную бесцветную улитку. Окраска варьируется от ярко-оранжевой до темно-коричневой, иногда попадаются серые или почти черные особи. Его родина — Пиренейский полуостров, но на российские огороды он попал случайно: с партиями импортных фруктов, овощей и зараженной рассады. Одна взрослая самка за сезон способна произвести на свет до 400-500 яиц, из которых буквально через пару недель вылупляются новые особи. Поскольку у вида в наших широтах почти нет естественных врагов, его популяция разрастается лавинообразно.

«Испанские слизни очень опасны для урожая. Они не просто портят растения — они оставляют на них слизь, которая может содержать кишечную палочку и паразитов. Поэтому собирать их нужно только в перчатках. Но главное — не давать им размножаться, иначе они заполонят весь участок», — предупреждает Леонид Суровцев.

Эффективные методы борьбы: что предлагает агроном

Как отмечает Леонид Суровцев, полностью истребить вредителя химией сложно, но держать его под контролем вполне реально. Специалист рекомендует сочетать несколько подходов.

Ручной сбор и ловушки. Самый экологичный метод — механическое уничтожение. Слизней собирают вручную по вечерам или на рассвете, когда они выходят кормиться. Затем их помещают в емкость с солевым раствором. Хорошо зарекомендовали себя и приманки: вкопанные в землю банки с темным пивом, квасом, забродившим вареньем или сахарным сиропом с дрожжами. Попав внутрь, моллюски тонут, а жидкость следует обновлять каждые два дня. Также можно разложить по участку влажные доски, куски шифера или капустные листья, куда слизни заползают на дневку, — утром их останется только собрать.

Преграды и отпугивающие средства. Нежный покров испанского слизня крайне чувствителен к сухим и колючим поверхностям. По периметру грядок рассыпают древесную золу, измельченную яичную скорлупу, хвойный опад или диатомит. Материалы действуют как абразив: слизень теряет защитную слизь и не может преодолеть барьер. Особенно эффективна зола — она буквально обезвоживает вредителя. Кроме того, популярностью пользуется медная лента: при контакте с ней моллюск получает слабый электрический разряд и отступает.

«Зола — это не только удобрение, но и надежная защита от слизней. Я всегда посыпаю золой грядки с капустой и клубникой — вредители обходят их стороной. Но помните: золу нужно обновлять после каждого дождя, иначе она теряет свои свойства», — поясняет агроном Леонид Суровцев.

Профилактика на будущее: как лишить слизней убежищ

По словам агронома, гораздо проще предотвратить нашествие, чем бороться с ним. Осенью необходимо тщательно убирать с участка все растительные остатки и ботву, которые служат идеальным местом для зимовки яиц. Глубокая перекопка почвы нарушает кладки и обнажает взрослых особей, которые погибают на морозе. Собранный мусор лучше сжигать. Также важно регулярно скашивать траву на обочинах и не допускать захламления территории — без укрытий популяция слизней не сможет разрастись. При системном подходе дачник способен взять ситуацию под контроль и спасти свой урожай от прожорливого захватчика.

«Осенняя профилактика в три-четыре раза эффективнее летних обработок. Если вы перекопаете почву, уберете все укрытия и уничтожите яйца, весной слизней будет гораздо меньше. Это проверенный метод, который помогает держать популяцию под контролем», — завершает Леонид Суровцев.

Ранее сообщалось, что гигантовод из Подмосковья борется за урожай в условиях ливней и атак слизней.