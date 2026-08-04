«Похороны фан-зоны»: поклонники Димы Билана потребовали вернуть деньги за его концерт на «ВТБ-Арене»

В пятницу, 31 июля, на московской «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Я твой № 1». Однако вместо долгожданного праздника поклонники певца столкнулись с разочарованием, пишет Teleprogramma.org.

Главной претензией стала шестиметровая сцена, из-за которой артиста было почти не видно ни из фан-зоны, ни с части трибун. Зрителям приходилось следить за происходящим на огромных экранах, из-за чего атмосфера живого концерта была убита.

Кроме того, многие жаловались на плохое качество звука — слишком громкий и нечеткий. Поклонники, купившие дорогие билеты в танцевальный партер, рассчитывали на близкий контакт с кумиром, но вместо этого увидели сцену, напоминающую неприступную гору. Одна из зрительниц призналась, что покинула мероприятие в слезах, а другая в соцсетях написала, что это были «похороны всей фан-зоны».

После шквала негативных отзывов Билан вышел на связь в личном блоге. Он заявил, что такой формат шоу — инновация, которая ранее не использовалась ни в России, ни за рубежом. Певец пообещал, что команда разберет все недочеты и постарается обеспечить хороший обзор из каждой зоны.

Однако заявление Билана не успокоило разгневанных фанатов. В комментариях пользователи требуют вернуть деньги за билеты и отмечают, что их претензии относятся именно к организации концерта, а не к самому артисту.

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