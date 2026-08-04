Бюджет вырос до ₽45 млн, хедлайнер летит бизнес-классом, а имя держат в секрете: Казань готовится к Дню города

В текущем году власти Казани заложили на проведение торжеств, приуроченных ко Дню города и Дню республики, ₽45 млн. Сумма оказалась почти на 60% выше прошлогоднего бюджета. Для сравнения: в 2024-м мероприятие обошлось в ₽26 млн, а в 2025-м — в ₽28 млн, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, главной площадкой праздника станет территория у центра семьи «Казан». Здесь развернется концерт продолжительностью не менее трех часов. Для зрителей подготовлена насыщенная программа с участием местных творческих коллективов, эстрадных исполнителей и приглашенного хедлайнера. Организаторы пока не раскрывают, кто именно станет главной звездой вечера.

Из тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок, изданию известно, что артисту оплатят перелет из Москвы в Казань и обратно. Для него приобретут два билета бизнес-класса, для десяти человек сопровождения — эконом-места с багажом. В столице Татарстана хедлайнера разместят в пятизвездочном отеле в центре города, забронировав два люкса для артиста и десять стандартных номеров для команды.

По данным издания, второй площадкой празднования станет Казанская ратуша. Здесь выступят вокалисты, оркестр в составе 18 музыкантов, хоровые и танцевальные ансамбли. Также зрителей ждет выступление известного деятеля культуры Татарстана, который представит номера на двух языках — русском и татарском. Это мероприятие продлится не менее часа.

Финальной точкой праздничного дня станет салют над акваторией реки Казанки. Запуск запланирован на 22:00 с шести точек на воде. Продолжительность фейерверка составит не меньше четырех минут.

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