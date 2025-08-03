Большинство преступлений с использованием соцсетей совершаются через Telegram и WhatsApp
WhatsApp с Telegram стали лидерами по числу совершенных киберпреступлений
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В последнее время всё больше преступлений совершается с помощью социальных сетей и мессенджеров. По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации, наиболее часто для таких целей используются Telegram и WhatsApp.
Согласно информации, предоставленной российским правоохранительным органом, за прошедший семидневный период было зарегистрировано 414 правонарушений в Telegram и 313 — в WhatsApp.
В девятнадцати случаях для совершения преступлений использовалась социальная сеть «ВКонтакте», в одном — «Одноклассники».
Касательно нового российского мессенджера МАХ, на данный момент нет информации о его использовании мошенниками для подобных целей, как сообщили в Министерстве внутренних дел.