Бортников заявил о подготовке британцами украинских диверсантов для терактов на российских объектах

По утверждению Александра Бортникова, членов диверсионных групп, которые совершали террористические атаки на атомные электростанции в РФ, готовили сотрудники спецназа Великобритании.

Глава Федеральной службы безопасности выступил на заседании Совета руководителей спецслужб, и указал, что силовикам удалось выявить причастность английских инструкторов к диверсиям на ряде объектов в РФ. Его слова привело ТАСС.

«Подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании», - сообщил он.

Это удалось установить после задержания одной из украинских диверсионно-разведывательных групп. Она должна была совершать действия против военных, нефтяных и энергетических объектов в России, в том числе и против атомных электростанций. Бортников напомнил, что ранее подобные действия уже совершались в отношении Калининской и Ленинградской АЭС. Террористы пытались совершить массовый подрыв опор линий электропередач, которые ведут от станций. Глава ведомства назвал такие действия ядерным терроризмом.