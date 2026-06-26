Мальчик-богатырь: 39-летняя многодетная мама родила почти пятикилограммового героя

В акушерском отделении № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова на свет появился ребенок с необычно крупными антропометрическими данными. Вес новорожденного мальчика составил внушительные 4 килограмма 850 граммов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, матерью малыша стала 39-летняя жительница Новокузнецка. Для семьи рождение ребенка стало уже шестым по счету. Сразу после появления на свет младенец прошел полное комплексное медицинское обследование, по итогам которого врачи подтвердили: показатели здоровья новорожденного находятся в пределах нормы, отклонений не выявлено.

По данным ведомства, в ближайшее время маму с ребенком планируют выписать из родильного дома. Они отправятся домой, где малыша уже ждут старшие братья и сестры.

Ранее сообщалось, что Анна и Варвара вошли в топ популярных женских имен у российских родителей.