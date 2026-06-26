«Ловушка на высоте 10 тысяч метров». Врач предупредил о риске тромбозов и инфарктов во время авиаперелета

Авиаперелеты считаются безопасным видом транспорта, однако у некоторых пациентов они могут вызвать серьезные осложнения. Врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с RT объяснил, что на организм в полете влияют перепады давления, гипоксия, долгая неподвижность и обезвоживание.

Основные риски связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Особую осторожность следует соблюдать пациентам, недавно перенёсшим инфаркт миокарда, инсульт, а также людям с нестабильной стенокардией, тяжёлыми нарушениями сердечного ритма и выраженной сердечной недостаточностью. В условиях пониженного содержания кислорода нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, что может привести к ухудшению состояния», — подчеркнул врач.

Также в зоне риска пациенты с патологиями легких, такими как астма и ХОБЛ. Из-за нехватки кислорода в салоне их состояние может ухудшиться. Отдельно специалист предупредил о риске тромбозов при долгом сидении — это опасно для людей с нарушениями свертываемости крови, варикозом, а также для беременных.

Врач не рекомендовал летать при острых инфекциях (из-за риска для окружающих), сразу после полостных операций и при обострении ЛОР-заболеваний. При нормальной беременности летать можно, но при угрозе осложнений необходима консультация гинеколога.

Чтобы снизить риски, он советует вставать и разминаться каждый час, использовать компрессионный трикотаж и брать жизненно важные лекарства в ручную кладь.

При наличии хронических заболеваний перед длительным перелётом желательно заранее проконсультироваться со специалистом, заключил Каландия.

Ранее сообщалось о том, что врач Куденко связал холестерин и гипертонию с повышенным риском инфаркта.