«Качество войны изменится мгновенно». Что Лукашенко приказал передать Зеленскому на тайной встрече?
Лукашенко пригрозил Украине изменением качества войны
В ходе переговоров с делегатами от президента Украины Владимира Зеленского белорусский лидер Александр Лукашенко указал, что «качество войны изменится», если в неё вовлекут Минск. Об этом сообщает РИА Новости.
Как подчеркнул Лукашенко, посланцам следует передать Зеленскому: тот должен осознавать, что при сохранении подобного тона в отношении Белоруссии характер боестолкновений претерпит моментальные перемены.
«Это война будет совсем другая», — сказал белорусский лидер.
Он также уточнил, что от украинской стороны уже поступил ответ на его слова.
«Кстати, мы получили ответ... они это понимают», — заключил Лукашенко.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Воробьев обсудил с Александром Лукашенко сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.