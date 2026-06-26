«Качество войны изменится мгновенно». Что Лукашенко приказал передать Зеленскому на тайной встрече?

В ходе переговоров с делегатами от президента Украины Владимира Зеленского белорусский лидер Александр Лукашенко указал, что «качество войны изменится», если в неё вовлекут Минск. Об этом сообщает РИА Новости .

Как подчеркнул Лукашенко, посланцам следует передать Зеленскому: тот должен осознавать, что при сохранении подобного тона в отношении Белоруссии характер боестолкновений претерпит моментальные перемены.

«Это война будет совсем другая», — сказал белорусский лидер.

Он также уточнил, что от украинской стороны уже поступил ответ на его слова.

«Кстати, мы получили ответ... они это понимают», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Воробьев обсудил с Александром Лукашенко сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.