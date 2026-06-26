Женщина-арбитр оказалась в центре скандала на ЧМ, засчитав спорный гол сборной Германии

В соцсетях разразился шумный скандал после матча чемпионата мира Германия — Эквадор (1:2). Эксперты и простые пользователи обсуждают крайне спорное решение американки Тори Пенсо засчитать гол сборной Германии.

Уже на второй минуте матче немецкий полузащитник Лерой Сане открыл счет. Однако перед этим Александр Павлович попал бутсой по голове эквадорца Педро Вите.

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев отмечает, что Пенсо находилась в хорошей позиции и не могла не видеть этого единоборства. Однако судейский свисток промолчал, а ВАР предпочел не вмешиваться в эпизод.

Возмущение игроков Эквадора также вызвал пенальти, который Пенсо назначила в их ворота. Однако в этом случае после вмешательства ВАР арбитр свое решение изменила.

Сборная Эквадора вырвала победу и сумела пробиться в плей-офф.

Ранее футбольный эксперт Владислав Радимов высказался против того, чтобы матчи мужского чемпионата мира обслуживали женщины.