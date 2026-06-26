«Очумелые ручки» уходят в прошлое: в Подмосковье все чаще зовут мастеров, а не берутся за дрель сами

Потребительские привычки жителей Московской области за последнее время претерпели существенные изменения. Мелкие неполадки в доме и хлопоты, связанные с обустройством быта, перестали быть тем поводом, чтобы доставать с антресолей старый набор ключей и отверток. Жители региона все активнее переходят на систему профессионального ухода за своим жильем, поручая экспертам как серьезные инженерные проекты, так и простейшие задачи — вплоть до вкручивания лампочек или крепления карнизов для штор. К таким выводам пришли специалисты платформы «Авито Услуги», проанализировав ситуацию на рынке в весенние месяцы 2026 года, сообщил REGIONS.

Сантехнический бум: загородные коммуникации и страх аварий

Наибольший всплеск активности зафиксирован в сантехническом сегменте. Согласно данным сервиса, в минувшем весеннем сезоне количество заказов на услуги сантехников в регионе увеличилось на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом число предложений от самих исполнителей подскочило еще сильнее — на 78%, что заметно сдерживает потенциальный рост расценок.

Ключевыми факторами, повлиявшими на такой ажиотаж, эксперты называют бурное развитие частного домостроения за городом и стремление домовладельцев подстраховаться от аварийных ситуаций. Особенно кратно возрос интерес к заказу полного цикла сантехнических монтажных работ — так называемых решений «под ключ».

Электрика: от банальной проводки к дизайнерскому свету

В электрическом сегменте динамика оказалась скромнее: общий прирост покупательского интереса составил 13% относительно прошлого года. Зато конкуренция между исполнителями достигла пиковых значений — объем размещенных электриками анкет и объявлений на платформе взлетел в 2,5 раза.

Сегодняшний заказчик из Подмосковья все реже задумывается о тотальной замене проводки и все чаще — о формировании комфортной атмосферы и нестандартных сценариях освещения в интерьере. Весной 2026 года число запросов на установку люстр и потолочных светильников прибавило 54%, на встраиваемое точечное освещение — 31%, на перемещение выключателей и розеток в соответствии с дизайн-проектом — 21%. Одновременно с этим вдвое (на 99%) увеличилось количество обращений к аварийным электрикам для оперативного устранения неисправностей.

Экономика делегирования

За вызов специалиста широкого профиля — так называемого «Мастера на час» — для несложных поручений в Московской области в среднем придется заплатить от 1,5 до 3 тыс. руб. за один выход на объект. Однако попытки сберечь семейный бюджет и осуществить те же работы самостоятельно, не обладая должными умениями, нередко заканчиваются плачевно — короткое замыкание или выход из строя дорогостоящей сантехники. А устранение последствий прорыва трубы или перегоревшей электропроводки силами экстренных бригад уже оценивается в сумму от 10 до 30 тыс. руб. Следовательно, регулярное привлечение квалифицированных исполнителей позволяет обитателям Подмосковья избегать внезапных трат и экономить до 25 тыс. руб. на непредвиденных расходах.

Ранее сообщалось, что в Московской области спрос на банщиков увеличился на 74% за год.