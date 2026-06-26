«Три взрослых не могли отогнать»: бездомная собака набросилась на девятилетнего мальчика

В деревне Мозжуха, расположенной на территории Кемеровского муниципального округа, жертвой нападения бездомного животного стал девятилетний ребенок. По словам матери пострадавшего мальчика, которая рассказала о произошедшем в социальных сетях, инцидент случился в непосредственной близости от мест, где дети проводят много времени — рядом со школой и парком, оборудованным детской игровой площадкой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса оперативно организовала проверку по данному факту. В надзорном ведомстве официально заявили, что в рамках разбирательства будут тщательно устанавливаться все обстоятельства случившегося. Кроме того, прокуратура даст надлежащую правовую оценку тому, как исполняются требования законодательства РФ в сфере ответственного обращения с животными на территории муниципалитета.

Помимо этого, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки, которую по факту происшествия инициировали следственные органы. Это позволит обеспечить всестороннее и объективное расследование.

«Собака большая, три взрослых человека не могли отогнать эту собаку», — рассказала женщина.

По данным издания, текущая неделя ознаменовалась еще одним аналогичным происшествием в регионе: на этот раз в городе Белове. Там прокуратура Кузбасса также начала проверку после того, как бродячая собака напала на ребенка.

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