Тренер Ташуев прокомментировал возможное участие юношеской сборной в турнире ФИФА

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев в разговоре с Metaratings.ru высказался на тему возможного участия юношеской сборной России в турнире под эгидой ФИФА.

Совет ФИФА сообщил, что в первом турнире U15, который пройдет в Азербайджане, смогут принять участие команды всех стран, которые входят в федерацию. Таким образом, российский футбол может вернуться на международную арену хотя бы на юношеском уровне.

«Мы не должны радоваться возвращению команд до 15 лет. Мы должны констатировать факты: Россия и так всегда должна играть, но было несправедливое решение, и отстранение идет уже несколько лет. Мы готовы сражаться на мировых полях юношескими и взрослыми командами. Мы же не нищеброды, чтобы радоваться, правильно», — сказал Ташуев.

Специалист подчеркнул, что должен быть некий фундаментальный указ, который полноценно вернет российские команды во всех видах спорта.

Ранее лыжница Вероника Степанова обратилась к шведским спортсменкам с обещанием вскоре вернуться на международные соревнования.