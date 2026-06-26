Генич оценил расклады для сборной Португалии на чемпионате мира

На данный момент Португалия занимает второе место в группе К. В матче третьего тура португальцы сыграют со сборной Колумбии, возглавляющей группу. Если команда Криштиану Роналду не сможет победить и так и останется на втором месте, в первом раунде плей-офф ей предстоит сыграть со второй командой группы L. Сейчас это место занимает сборная Ганы.

«Сейчас Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так все и срастется, это будет трындец для Португалии. То, что Гана окопалась в обороне с Англией…» — сказал Генич.

Сборная Ганы сыграла вничью с Англией (0:0) и обыграла Панаму (1:0). Таким образом, африканцы пока не пропустили на турнире ни одного мяча.

Ранее Владислав Радимов назвал слабое место в игре сборной Германии.