Генич оценил расклады для сборной Португалии на чемпионате мира
Комментатор Генич назвал неудобный расклад для Португалии: «Это будет трындец»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» высказался о возможном сопернике сборной Португалии в 1/16 финала.
На данный момент Португалия занимает второе место в группе К. В матче третьего тура португальцы сыграют со сборной Колумбии, возглавляющей группу. Если команда Криштиану Роналду не сможет победить и так и останется на втором месте, в первом раунде плей-офф ей предстоит сыграть со второй командой группы L. Сейчас это место занимает сборная Ганы.
«Сейчас Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так все и срастется, это будет трындец для Португалии. То, что Гана окопалась в обороне с Англией…» — сказал Генич.
Сборная Ганы сыграла вничью с Англией (0:0) и обыграла Панаму (1:0). Таким образом, африканцы пока не пропустили на турнире ни одного мяча.
Ранее Владислав Радимов назвал слабое место в игре сборной Германии.