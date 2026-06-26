В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 26 июня, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 27 и 28 июня, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-22 градусов, ночью — плюс 5-11. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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