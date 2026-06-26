В «Факеле» выразили готовность найти деньги на подписание Дзюбы

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с воронежским изданием «Площадь» выразил заинтересованность в подписании нападающего Артема Дзюбы.

Лучший бомбардир российского футбола покинул «Акрон» после двух сезонов в тольяттинском клубе. В настоящее время 37-летний форвард еще не определился с будущим местом работы.

Кондратов отметил, что вопрос подписания контракта с Дзюбой, в первую очередь, зависит от желания самого футболиста.

«Конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнерам и готов искать на это деньги. Мы видели, как он играл в «Акроне», что он по-прежнему готов приносить пользу», — сказал Кондратов.

В минувшем сезоне в 26 матчах за «Акрон» в РПЛ Дзюба забил восемь мячей и отдал пять передач. «Факел» вернулся в сильнейший дивизион российского футбола, заняв второе место в Первой лиге.

Ранее спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин оценил перспективы команды в дебютном сезоне РПЛ.