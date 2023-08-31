Британские эксперты проверят ноутбуки дипломатов после возвращения из Китая

Британские эксперты в целях безопасности проверят ноутбуки дипломатов во главе с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли после возвращения делегации из Китая, пишет The Daily Mail.

По данным газеты, накануне поездки принимались беспрецедентные меры кибербезопасности. Дипломаты проводили специальные тренинги, их предупредили о возможности прослушки.

В Пекин запрещено было брать личные ноутбуки и телефоны. Дипломатам выдали «разовые» мобильные устройства, которые будут уничтожены сразу после возвращения.

Глава британского МИД посетил Китай впервые за пять лет.