Британский премьер пообещал установить слежку за российскими военными в Черном море

Разведка Великобритании будет тщательно отслеживать активность РФ в этом регионе, от этом заявил Риши Сунак.

Глава английского правительства считает, что национальным спецслужбам стоит вовремя реагировать на тревожные признаки, которые будут проявляться в черноморской акватории. Для этого надо тщательно следить за всеми действиями РФ.

«Мы будем использовать наши возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Все это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность судам, которые перевозят украинское зерно либо следуют в порты Украины. Сунак пообещал, что поднимет вопрос о продовольственной безопасности на предстоящем саммите G20 в Дели.