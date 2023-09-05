Британский журнал сообщил об уничтожении в зоне СВО первого английского танка Challenger 2

Судя по всему, это произошло рядом с селом Работино, которое располагается на территории Запорожской области.

Об этом рассказало в своей статье издание Forbes. В руки журналиста попало видео, на котором танк, поставленный ВСУ из Великобритании, горит на обочине дороги. Такие боевые машины поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады.

Обозреватель также отметил, что это видеоролик был обнародован всего через несколько дней после того, как танки Challenger 2 были показаны на другом видео. Там у бойцов данной бригады было взято интервью, и в кадры попала данная техника. Получается, что британские танки начали уничтожать сразу же после того, как они стали поступать на передовую.