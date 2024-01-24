«Была угроза взрыва»: в Балашихе вспыхнула припаркованная на стоянке иномарка

Работники 307-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили горящую иномарку в селе Новый Милет под Балашихой, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на парковке возле жилого дома. Как рассказал начальник караула Сергей Гнуда, охваченный огнем автомобиль обнаружил очевидец, он и сообщил о случившемся в службу спасения.

Спасатели оперативно прибыли на место. Выяснилось, что возле машины на площади двух квадратных метров разлилось топливо. Оно и стало причиной пожара.

«Создалась угроза взрыва транспортного средства, поэтому огнеборцы применили переносной пеногенератор ГПС-600 и с помощью пены за несколько минут потушили автомобиль», — пояснил Гнуда.

Также работники «Мособлпожспаса» ликвидировали разлив топлива.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вынесли шестилетнего ребенка из горящего дома в Шатуре.