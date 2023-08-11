Бывшему челябинскому депутату дали три года колонии за попытку мошенничества

Он попытался обмануть государство на 1,5 миллиона рублей, но махинация была вовремя выявлена и пресечена.

Экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области возглавлял ООО «Пирамида». Еще в 2014 году он подал документы о возврате ему НДС на сумму в 12 миллионов рублей. В эту цифру он включил липовый контракт на сделку с компанией «Промгаз», которой в реальности не существовало. Если бы у мошенника все получилось, то он получил бы лишних 1,5 миллиона рублей. Но налоговая служба вовремя провела камеральную проверку, которая и выявила несоответствия.

В результате Копейский городской суд приговорил бывшего депутата и бизнесмена к трем годам колонии с отбытием срока в колонии общего режима.