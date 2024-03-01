Житель Петербурга попытался совершить теракт на Ставрополье и получил срок в колонии

Александр Журавлев по заданию украинской разведки хотел поджечь административное здание в Ставрополе, но был пойман сотрудниками ФСБ. Ему дали 4,5 года колонии строго режима. Об этом сообщил ТАСС .

Подсудимый Журавлев проживал в Санкт-Петербурге. Он в интернете согласился на вербовку со стороны главного управления разведки минобороны Украины. Мужчина самостоятельно съездил в Ставрополь, выбрал для теракта административное здание, и сделал его фото и видеосъемку. Затем злоумышленник отправил эти материалы своему куратору. Затем он приобрел компоненты для зажигательного устройства. Совершить теракт он так и не смог, поскольку его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», - сообщили по этому поводу в пресс-службе суда.

Первые два года своего наказания заключенный будет отбывать в тюрьме. Приговор пока еще не вступил в свою законную силу.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали в Подмосковье жителя Ярославля. Тот по заданию украинской разведки заминировал автомобиль рядом с одним из административных зданий.