Бывшему помощнику главы Россельхознадзора дали двенадцать лет колонии за взятку

Отбывать свое наказание он будет в колонии строго режима. Вдобавок ко всему, его обязали выплатить двухкратную сумму взятки.

Савеловский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении Дмитрия Натарова, который ранее занимал пост помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ему вменяли в вину получение взятки в особо крупном размере.

«Суд приговорил Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили представители московской прокуратуры журналистам ТАСС.

Сумма штрафа, который предстоит выплатить осужденному, составляет 18,8 миллионов рублей. Помимо получения взятки Натаров также обвинялся в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.