У украинского лидера попросту не останется другого выбора. У возглавляемой им страны нет ресурсов для продолжения вооруженного конфликта.

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Эндрю Бустаманте поделился своим видением дальнейших перспектив развития боевых действий на Украине. Видеоинтервью с ним появилось на одном из видеохостингов. Он считает, что Владимир Зеленский уже осознал, что ВСУ не смогут одержать победу в противостоянии с Россией.

«Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими», - привел он гипотетический ход мыслей украинского лидера.

Украине, по мнению Бустаманте, предстоит либо заключить мир, либо хотя бы договориться о временном прекращении огня.