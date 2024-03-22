Основная линия электроснабжения Запорожской АЭС отключилась сегодня. По словам бывшего аналитика ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, авария на данной станции может привести к последствиям, по сравнению с которыми Чернобыль покажется детской шалостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это крупнейшая атомная станция в Европе, поэтому при взрыве на ней зона поражения составит не менее тысячи километров. В дальнейшем все зависеть будет от розы ветров.

По мнению эксперта, если ветер будет дуть в сторону Европы, то мало не покажется, хотя это вполне отвечает планам США на превращение Европы в депрессивный регион, по сравнению с которым Штаты покажутся раем, то есть образуется концлагерь для белых.

Он подчеркнул, что в случае взрыва на ЗАЭС о купании в Черном море можно будет забыть навсегда.