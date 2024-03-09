По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, российская армия может нанести удар по базам НАТО в Польше и Румынии в случае вторжения военного блока на территорию нашей страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Москва не будет применять ядерное оружие. У России имеются конвенциональные ракеты, способные ударить по узлам снабжения и базам.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, при отправке на Незалежную французских и британских войск Вооруженные Силы РФ могут нанести весьма сильные удары, последствием которого станут большие потери у противника.