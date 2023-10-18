Киев уже потерял две своих армии, а в данный момент теряет и третью, безуспешно пытаясь прорвать российские оборонительные порядки.

Американский экс-дипломат Час Фриман считает, что украинская армия уже неоднократно обновила свой состав из-за крайне высоких потерь.

«По меньшей мере две армии были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону», - указал он в интервью интернет-каналу Dialogue works.

При этом ВС РФ сами готовы перейти в наступление, они начнут свои атаки в любой момент. Зеленский считал, что Запад будет поддерживать его до самой победы Украины, но просчитался. Его правительство получило лишь горы трупов, а может еще и потерять все выходы к Черному морю.