Бывший глава британской разведки предложил ввести в секторе Газа международное управление

Бывший глава МИ-6 Джон Сойерс считает, что в секторе Газа необходимо ввести международное управление после проведения там наземной операции ЦАХАС. Такое мнение он высказал в колонке для Financial Times.

Сойерс считает, что такую роль могли бы взять на себя миссия ООН или Лига арабских государств. По мнению разведчика, в этом случае потребуется участие таких стран как Египет, Марокко и Саудовская Аравия. Эти арабские государства могут быть приемлемыми для Израиля в качестве посредников, в то же время они имеют поддержку у палестинцев.

Участие арабских стран в урегулировании конфликта важно еще и потому, что в случае отправки в сектор Газа миссии ООН Россия и Китай могут одобрить мандат Совбеза, если миссию возглавят арабы.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».