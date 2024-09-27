Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал решение о своем задержании

Бывший градоначальник Сочи Алексей Копайгородский обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы о своем задержании, согласно информации, которая размещена в картотеке Мосгорсуда.

Копайгородский был заключен под стражу 25 сентября в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 3 млн руб. Суд установил срок содержания экс-чиновника в следственном изоляторе до 18 ноября.

Алексей Копайгородский отрицает свою вину и просит перевести его обратно в зону специальной военной операции, откуда он был доставлен в Москву для расследования.

В защиту своего подзащитного адвокат Павел Зайцев заявил, что Копайгородский имеет положительную характеристику, а также отметил, что он активно жертвовал значительные суммы на помощь детям, пострадавшим в Донбассе.

Ранее сообщалось, что у арестованного экс-мэра Сочи нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж и три иномарки.