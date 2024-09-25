У арестованного экс-мэра Сочи нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж и три иномарки

Следствие установило, что имущество было переписано на его жену и пятерых детей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

У чиновника обнаружили 12 земельных участков, коттедж, а также три дорогостоящие иномарки: Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Santa Fe. Кроме того, Алексея Копайгородского подозревают в причастности к созданию организованной преступной группировки и незаконной продаже мест на городских кладбищах.

Известно, что бывшего главу Сочи задержали в зоне проведения специальной военной операции. Он отправился туда добровольцем после ухода в отставку. На данный момент в отношении чиновника проводятся всесторонние следственные действия.

Алексей Сергеевич Копайгородский является российским политическим и государственным деятелем. Родился он в Краснодаре, сейчас ему 39 лет. С сентября 2019-го по май 2024 года занимал пост главы города Сочи.

Накануне стало известно, что бывший замглавы Минобороны Иванов хранил дома и на работе крупные суммы денег.