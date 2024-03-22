Бывший разведчик США Риттер считает, что потери ВСУ приведут к исчезновению украинцев как нации
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, значительные потери Незалежной, исчисляемые миллионами, приведут к исчезновению украинцев как нации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что станет наблюдаться конец украинского народа, который станет рассеиваться по всему миру.
По мнению экс-разведчика США, это является трагической реальностью, поскольку потери Киева на сегодняшний день составляют свыше трех миллионов человек.
Напомним, что, по данным Минобороны России, в конце прошлого месяца потери украинской армии с момента начала спецоперации составили 444 тыс. военных, ежедневно украинская армия теряет около 800 солдат.