По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, значительные потери Незалежной, исчисляемые миллионами, приведут к исчезновению украинцев как нации. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что станет наблюдаться конец украинского народа, который станет рассеиваться по всему миру.

По мнению экс-разведчика США, это является трагической реальностью, поскольку потери Киева на сегодняшний день составляют свыше трех миллионов человек.

Напомним, что, по данным Минобороны России, в конце прошлого месяца потери украинской армии с момента начала спецоперации составили 444 тыс. военных, ежедневно украинская армия теряет около 800 солдат.