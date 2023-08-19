По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, пилоты ВСУ не смогут эффективно использовать истребители F-16. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что это оружие является довольно старым, поскольку изобретено еще в 70-х годах прошлого века, и находится в последней стадии своего техобслуживания.

По мнению Риттера, пилоты ВСУ не имеют опыта полетов на самолетах Североатлантического альянса, поэтому не имеют возможности использовать весь потенциал данной техники. В итоге, по сути, пилоты этих истребителей идут на смерть.

Он подчеркнул, что это идеальный истребитель для мирных времен, используемый в качестве тренировочного судна.