Бывший сотрудник Белого дома заявил о неизбежности войны между США и Россией

Соединенные Штаты показали свое истинное лицо. Они готовы проводить политику конфронтации с РФ вплоть до ядерной войны.

Пол Крейг Робертс, занимавший пост советника президента Рональда Рейгана, оценил настроения западных элит. Они давно дали понять, что не испытывают никаких угрызений совести за уже развязанные войны. Это делает неизбежным вооруженное и открытое противостояние с Россией.

«Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению Робертса, Капитолий вновь воскресил призрак ядерного Армагеддона, который исчез с окончанием холодной войны. Всем стали ясны намерения Америки, которая стремится во что бы то ни стало нанести поражение России.