Главнокомандующий украинской армии говорит о боевых действиях одно, а глава государство совсем другое. Такая ситуация совершенно ненормальна.

Алексей Арестович*, который ранее занимал пост советника офиса президента Украины, заявил о неэффективности политики и действий Владимира Зеленского. По его мнению, помощь с Запада расходуется совершенно нерационально. При этом речи украинского лидера становятся все более эмоциональными из-за критики, которая звучит в его адрес.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое», - указал бывший чиновник.

Его слова привела испанская газета El Mundo. Арестович добавил, что Зеленский совершает много ошибок, и это отражается на текущем положении дел. Он допустил, что глава государства слишком эгоцентричен, чтобы признавать свои промахи. В частности, он осудил давление официального Киева на русский язык, а также на православную церковь.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов