Для защиты инфраструктуры этого города и порта не сделано ничего, что и показали российские воздушные налеты. Так считает Олег Соскин, экс-советник украинского лидера Леонида Кучмы.

Он заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский ничего не предпринял для того, чтобы защитить Одессу. Благодаря этому город получил серьезные повреждения на самых важных объектах.

«Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады», - указал Соскин в своем видеоблоге.

Эти разрушения очень серьезно скажутся на Украине, они обязательно будут иметь очень тяжелые для страны последствия. А решение заменить министра обороны говорит только об одном – Зеленский снова принял некомпетентное решение. Он вновь меняет ключевую фигуру на того, кто неспособен улучшить ситуацию.