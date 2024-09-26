Baza: бывший участник «Битвы шефов» покончил с собой

Согласно данным следствия, он осуществил самосожжение в своем ресторане. Инцидент произошел в номере заведения в ночь с 24 на 25 сентября, как сообщил Baza.

Первоначально полагали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, однако теперь следственные органы пришли к выводу, что 35-летний Павел Чеша, скорее всего, сам поджег себя.

К сожалению, мужчина погиб на месте происшествия.

В 2019 году у Павла была диагностирована лейкемия, о чем он узнал случайно во время проверки в Израиле. Тем не менее, он не сдался, преодолел болезнь и смог продолжить свою карьеру.

Ранее сообщалось, что в Петергофе произошло обрушение потолка в спа-центре.