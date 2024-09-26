В спа-центре Петергофа обрушился потолок

Инцидент произошел в хаммаме. Примерно в семь часов вечера в парной находились шесть человек. Одна из женщин услышала странный треск, обратила на это внимание своего супруга и решила покинуть хаммам. В момент, когда она направлялась к выходу, потолок обрушился, сообщил ТАСС.

После инцидента по меньшей мере четверо отдыхающих обратились за медицинской помощью в гостинице в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

В лечебное учреждение были доставлены 58-летняя жительница Приозерского района Ленобласти и 51-летний петербуржец. Первичные обследования показали, что у мужчины рваные раны на спине, а у женщины — черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

65-летний мужчина из Тосненского района, имеющий ссадины на спине, отказался от госпитализации, как и его супруга, которая отмечала свое 68-летие в отеле. Пострадавшим обещаны компенсации за испорченный отдых.

Ранее сообщалось, что японский суд оправдал Ивао Хакамаду, которому в 1968 году была назначена смертная казнь.