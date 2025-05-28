Согласно официальному заявлению, опубликованному чешскими властями, Китайская Народная Республика была признана виновной в кибернападении на одну из незащищенных сетей, принадлежащих Министерству иностранных дел Чехии. Правительство Чехии выразило резкое осуждение этой «злонамеренной киберакции».

В заявлении подчеркивается, что после проведения национального расследования правительство Чехии пришло к выводу о причастности КНР к этой вредоносной киберкампании, направленной против одной из несекретных сетей Министерства иностранных дел.

В результате атак пострадал важный объект чешской инфраструктуры. Чешские источники утверждают, что за атаками стоит «кибершпионская группа APT31», имеющая явные связи с Министерством государственной безопасности Китая.

Виновные были выявлены благодаря совместным усилиям Службы информационной безопасности, Службы военной разведки, Управления иностранных дел и информации, а также Национального агентства кибербезопасности и информационной безопасности.

В правительстве Чехии осудили эту «вредоносную киберакцию», заявив, что «подобные действия наносят ущерб репутации Китайской Народной Республики и идут вразрез с ее публичными заявлениями».

Ранее сообщалось, что Путин назвал российское ПО основой нацбезопасности.