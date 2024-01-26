Человек пострадал при пожаре в деревянном доме в подмосковном Королеве

В садовом товарищества «Самаровка» в Королеве вспыхнул деревянный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям около полуночи. Спустя чуть больше часа последствия возгорания были полностью ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники.

В областном главке МЧС уточнили, что в результате пожара пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Мытищах возбудили уголовное дело после гибели подростка при пожаре в частном доме.