Человек пострадал при пожаре в квартире в Одинцово

В одной из квартир в поселке Старый городок под Одинцово произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в доме на улице Школьная поступили спасателям накануне днем. К тушению привлекали свыше двадцати человек и шесть единиц техники.

На ликвидацию последствий пожара ушло почти три часа. Как уточнили в областном главке МЧС, в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в Клину погибли двое малолетних детей — двухлетняя девочка и трехлетний мальчик.