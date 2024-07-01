Человек пострадал при пожаре в квартире в Воскресенске

Квартира загорелась этой ночью в селе Конобеево под Воскресенском, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям в 02:18. Спустя чуть более двух часов возгорание было полностью ликвидировано. К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники.

По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пострадавших при крупном пожаре во Фрязино.