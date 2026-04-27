«Чёрное небо над морем». ПВО отразила волну из 30 дронов в четырех регионах РФ

Российские средства противовоздушной обороны за полдня ликвидировали десятки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировали представители Министерства обороны РФ.

Как сообщили представители ведомства, 27 апреля текущего года в период с 10.00 до 22.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что за неделю ПВО перехватила рекордные 2745 украинских дронов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 апреля было уничтожено 97 украинских БПЛА.