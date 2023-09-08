Чешский генерал предсказал Украине большие потери и развал

По его мнению, в конфликт будет со временем втягиваться все больше стран. Это принесет огромные страдания украинскому народу.

Бывший глава разведки Чехии Андор Шандор очень скептично отнесся к обещаниям ряда стран не ввязываться в вооруженный конфликт. Он напомнил, что такое уже было не раз, когда государства зарекались от участия в боевых действиях, но по тем или иным причинам начинали их. Все это не принесет Украине ничего хорошего.

«Конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет», - пообещал он.

Его слова привело издание Mysl Polska. Эксперт добавил, что Россия при этом по-прежнему останется фактором, который объединяет страны Восточной и Центральной Европы.