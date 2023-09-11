Четверо псковских десантников взяли в плен одиннадцать украинских бойцов

Они засекли неприятельское укрытие, где прятались двое украинцев. Позже оказалось, что солдат противника там значительно больше.

Эту информацию распространили в микроблоге 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Там опубликовали видео, на котором всего 4 десантника захватывают в плен сразу 11 солдат ВСУ.

«Великолепная четверка. Русские супергерои», - такой записью сопровождалось видео.

По опубликованным кадрам видно, что украинцы сдаются псковским десантникам, даже не оказывая им никакого сопротивления.