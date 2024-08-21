Четверть килограмма наркотиков нашли у водителя каршеринга в Химках, передает ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленника задержали в деревне Брехово.

Житель столицы в возрасте 28 лет следовал на каршеринговом автомобиле, когда его остановили правоохранители. В ходе осмотра машины в багажнике были найдены три полимерных свертка.

Как показала экспертиза, в свертках находились психотропные вещества и прекурсоры. Общая масса наркотических веществ составила более 250 граммов.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.