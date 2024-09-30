Четыре человека обвиняются в хищении 24 млн рублей при вывозе мусора из леса в Подмосковье

В Подмосковье четыре человека обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Так, обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника отдела экологии «Центрлесхоза» и троим его сообщникам — руководителям коммерческих организаций, занимающихся вывозом мусора с лесных участков.

По данным следствия, в 2020 году фигуранты вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства в размере не менее двадцати четырех миллионов рублей. Коммерсанты предоставляли в «Центрлесхоз» заведомо ложные данные об объеме вывезенного мусора, эти цифры значительно разнились с теми, что были указаны лесничими в заявках.

Заместитель начальника отдела экологии «Центрлесхоза», в свою очередь, вводил ведомство в заблуждение, утверждая, что сам лично выезжал на место и проверял объемы выполненных работ.