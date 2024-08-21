Четыре человека пойдут под суд в Подмосковье за вымогательство денег под угрозой публикации фейков

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о вымогательстве денежных средств под угрозой распространения фейков, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фигурантами стали четверо местных жителей. Они создали в одном из мессенджеров региональный информационный канал, чтобы публиковать несоответствующие действительности сведения о деятельности публичных лиц, которые занимают в органах власти Подмосковья руководящие должности.

После этого создатели фейков вымогали с чиновников деньги, а также устанавливали стоимость негативных и положительных публикаций. С июня 2021 года по май 2023 года злоумышленники требовали передать им 1,2 миллиона рублей, угрожая распространить фейковый компромат о деятельности региональных министерств.

Дело по существу рассмотрит Красногорский городской суд.