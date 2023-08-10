Четырнадцать человек остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице после вчерашнего взрыва

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили , что в настоящее время в Сергиево-Посадской больнице остаются на лечении 14 человек, из них 3 в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что накануне одна из пациентов скончалась в реанимации, а еще двое были переведены на лечение в федеральные клиники.

В ведомстве подчеркнули, что всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему.

Ранее стало известно, что девять человек остаются пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.