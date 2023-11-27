Чиновник из ООН назвал Украину крупнейшим в истории минным полем

Такой концентрации мин, которая наблюдается в зоне специальной операции, не было нигде в Европе со времен второй мировой войны.

Пол Хеслоп, управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций, рассказал о насыщении украинской территории взрывоопасными предметами. Российская армия создала такие плотные и крупные минные поля, что ВСУ не в состоянии продвинуться вперед. Мин установлено столько, что Украина превратилась в крупнейшее минное поле в мире.

«Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», - поделился он своим мнением.

Его слова привело издание The Times. Зарубежные эксперты утверждают, что на разминирование украинской территории уйдет несколько сотен лет.