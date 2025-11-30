Чиновники Саратова ответят за халатность после нападения бродячей собаки на молодую мать

Прокуратура Саратова возбудила уголовное дело о халатности после чудовищного инцидента с нападением бродячей собаки. Трагедия разыгралась на Степной улице, где агрессивный пес атаковал местную жительницу, выгуливавшую собственную собаку.

Животное вцепилось женщине в лицо, нанеся страшную травму — врачи констатировали, что верхнюю губу восстановить уже невозможно. Пострадавшая, являющаяся матерью пятимесячного ребенка, сейчас проходит курс лечения, включающий уколы от бешенства. Ей предстоит сложная пластическая операция.

Как выяснилось, этот же пес ранее уже нападал на других жителей улицы, однако никаких мер принято не было, что и стало основанием для уголовного преследования по статье 293 УК РФ.

